Massaal ‘doopfeest’ bij Mozaiek: ‘We lieten ons door corona ook niet weerhouden om avondmaal te vieren’

Bij de evangelische gemeente Mozaiek worden zondag op diverse locaties - tijdens een onlinedienst- honderd mensen gedoopt. De dooppraktijk bij de snel groeiende kerk is ruim: wie overtuigd is van zijn geloof en dat wil, mag zich laten dopen.

Veenendaal

Ze noemen het een ‘doopfeest’ bij Mozaiek, de kerk die een kleine tien jaar geleden begon in Veenendaal en midden in coranatijd haar vleugels heeft uitgeslagen naar zeven andere plaatsen.

Komende zondag worden op zeven locaties honderd mensen gedoopt. Dat gebeurt tijdens een livestream van de dienst in Mozaiek0318, de ‘moedergemeente’ in Veenendaal. Na de preek is er worship; een tijd van muziek in combinatie met aanbidding, en wordt er telkens geschakeld naar de gemeenten waar op dat moment mensen worden gedoopt.

Volgens Arjen ten Brinke, voorganger van Mozaiek033, is het doopfeest een creatieve manier om tegemoet te komen aan de wens van velen om zich te laten dopen. ‘We lieten ons door corona ook niet weerhouden om avondmaal t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .