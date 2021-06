Russisch-Orthodoxe kerk zet regime-kritische bisschop in Belarus af

De Russisch-orthodoxe aartsbisschop Artemij van het Belarussische bisdom Grodno en Wolkowysk is door de Heilige Synode van de kerk in Moskou met pensioen gestuurd.

De Belarussische president Alexandr Loekasjenko bracht in 2018 een bezoek aan de Russisch-Orthodoxe patriarch Kiril I in Moskou waar hij deelnam aan een ontmoeting van de Heilige Synode.

Minsk

‘Om redenen van gezondheid’, staat er in de officiële verklaring die zowel in Moskou als in de hoofdstad van Belarus, Minsk, werd gepubliceerd. Bovendien ‘op verzoek’ van de pas 69-jarige aartsbisschop zelf.

De hoge geestelijke had zich in de zomer van 2020 sterk uitgesproken over de presidentverkiezingen waar president Aleksandr Loekasjenko als winnaar uit de bus was gekomen. ‘Gemanipuleerd’, noemde hij ze, en zulke ondemocratische praktijken mogen de kerk niet onverschillig laten, vond hij. De verantwoordelijken moesten ‘op de knieën wegens het bedrog’.

De orthodoxe kerk van Belarus valt onder het Russisch-Orthodoxe patriarchaat van Moskou. Hoewel het een zekere autonomie geniet heeft Moskou het uiteindelijk toch altijd vo..

