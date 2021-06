Corona versnelt samenwerking tussen kerken

Haulerwijk

De samenwerking tussen twee kerken in Haulerwijk is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Zozeer dat ze gezamenlijk een kerkelijk werker hebben benoemd; Kor van der Meer is deze week aangesteld in zowel de Protestantse Gemeente Haulerwijk-Waskemeer als de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in het dorp. Hij gaat zich inzetten voor het ouderenpastoraat. Binnenkort hopen de twee kerken ook een gezamenlijke jeugdwerker te benoemen.

De nauwe samenwerking tussen de twee kerken is bijzonder, zegt Ruurd Kooistra van Kerkpunt, de organisatie die de gegevens bijhoudt van kerken en predikanten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. ‘Bij ons zijn er geen kerken bekend die samen met een gemeente van een andere denominatie e..

