Hoe ‘papyrus-nerd’ Dirk Obbink in de illegale handel van bijbelfragmenten ging

Het bedrijf achter het Bijbelmuseum in Washington eist zeven miljoen dollar schadevergoeding van papyroloog Dirk Obbink, die hun illegaal oude bijbelfragmenten verkocht. De Nijmeegse hoogleraar André Lardinois was met hem bevriend. ‘Ik kende hem dus niet goed genoeg.’

Dirk Obbink in de universiteitsbibliotheek van Oxford met een Egyptisch mummiemasker, gemaakt van papyrus, in 2005.

Nijmegen

André Lardinois is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit. In 2016 nam hij als redacteur van een wetenschappelijke publicatie een artikel op van Dirk Obbink over diens - naar later bleek omstreden - vondst van onbekende Sappho-fragmenten. In maart van dit jaar moest hij dit artikel terugtrekken.

Inmiddels is Obbink in ongenade gevallen bij de universiteit van Oxford, loopt er een justitieel onderzoek én is er een schadeclaim van zeven miljoen dollar tegen hem ingediend. De verdenking is dat hij illegaal oude papyrusfragmenten aan het Bijbelmuseum in Washington heeft verkocht, en wilde claims deed over de datering ervan.

Wat voor impact heeft deze affaire op uw vakgebied?

‘Zoiets wekt natuurlijk beroering..

