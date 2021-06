Zijn ouders keken neer op gelovigen. Maar Guus Labooy had een leesbekering: ‘Ineens wist ik het: Hij bestaat’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Guus Labooy (62), predikant in de Protestantse Kerk van IJsselmuiden en auteur van het deze week verschenen boek Christelijk geloof voor eeuwige beginners.

‘Ik kom uit een familie van artsen, een VVD-milieu. Mijn vader was radioloog in Den Haag; daar ben ik geboren. Mijn moeder was diëtiste in het ziekenhuis en heeft daar mijn vader leren kennen. Toen ze trouwden, stopte zij met werken. Dat ging vaak zo in die tijd. Zij was later wel een beetje gefrustreerd dat ze niet meer werkte.

Bij mijn geboorte waren mijn ouders nog lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ik ben ook gedoopt als kind. Maar al snel namen mijn ouders fel afstand van het geloof. Ik ben er niet mee opgevoed. Mijn ouders keken zelfs neer op gelovigen. Geloof was in hun ogen achterhaald en belachelijk, iets voor mensen die niet hebben geleerd zelf na te denken. Ik weet niet precies waarom ze zo anti-geloof waren geworden; het h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .