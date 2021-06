17 - Waardoor de meeste kerken voorlopig zullen blijven

De digitale Opwekkingsconferentie lijkt meer mensen te hebben bereikt dan ooit. De Protestantse Kerk had voor het eerst een duidelijke rol. Hoe opvallend is dat? Leken de ledenaantallen van kerken maar een beetje op het succes van Opwekking: ook 2020 laat vrijwel overal een daling of hooguit een stabilisatie zien. Vooral de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt krimpen de laatste jaren hard. Hoe komt dat? Hendro Munsterman vertelt over de grote uitdaging waar paus Franciscus de Rooms-Katholieke Kerk nu voor gesteld heeft: synodaliteit, ofwel: hoe laat je gewone kerkgangers serieus meepraten? En tot slot een archeologisch nieuwtje . Waarom is het helemaal niet zo verwonderlijk dat de oude Israëlieten zich maar matig aan de spijswetten van Mozes en andere geboden hielden?

#16 - Waarom iedereen zo fanatiek wordt van het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen laaide op en meteen had iedereen een mening. Je bent of vóór Israël of vóór de Palestijnen - ook onder christenen is er vaak geen middenweg. Dick en Daniël analyseren het conflict. Is het verzoek van een groep predikanten om als Protestantse Kerk excuses te maken aan de Palestijnen olie op het vuur? En wat valt er vanuit de Bijbel te zeggen over de rechten van Israëli’s en Palestijnen? Verder verliet Kevin Max van de ooit legendarische gospelrockband DC Talk de kerk en maken christenen zich druk over de Cypriotische inzending voor het Eurovisie Songfestival.

#15 - Waarom de Opwekkingsconferentie zo succesvol is

