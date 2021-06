Kerkvoogd Hersteld Hervormde Gemeente verduistert 164.500 euro

Achterberg

In maart kreeg de kerkenraad signalen dat de kerkvoogd ‘niet eerlijk handelde’ in een zaak waar een gemeentelid bij betrokken was. Daarop heeft de kerkenraad een gesprek gehad met de betrokken man, en hem op non-actief gezet. Accountants controleerden de boeken, waarna werd vastgesteld dat er met een bedrag van 164.500 euro gesjoemeld was, maar waarschijnlijk valt dat hoger uit. De gemeente is inmiddels via een brief geïnformeerd over de handelswijze van de kerkvoogd. In de Protestantse Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk heeft de kerkvoogd of kerkrentmeester het beheer over de gebouwen van de kerkelijke gemeente.

De man zelf heeft spijt en beweert dat hij het geld wilde terugbetalen. Omdat er geen leningsovereenkomsten..

