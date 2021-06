CGK-synode neemt nog geen besluit over geregistreerd partnerschap

Nunspeet

Dominee Peter Roosendaal noemt een voorbeeld. Een jong stel besluit samen door het leven te willen gaan, in levenslange trouw aan elkaar. Nu hebben ze samen een nieuw bedrijf opgericht. Dat maakt trouwen complex, doordat het lastig is ieders verantwoordelijkheden hierbij goed vast te leggen. Het geregistreerd partnerschap biedt een oplossing, want hiermee is dit een stuk gemakkelijker. Voor de overheid maakt het weinig uit, want trouwen staat juridisch gezien min of meer gelijk aan het geregistreerd partnerschap. Het enige verschil is het jawoord: bij het geregistreerd partnerschap is een handtekening voldoende en zijn getuigen niet nodig.

ander soort gewicht

Wat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .