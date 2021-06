Online kerkdienst blijft na corona, ‘maar goede apparatuur is soms te duur’

Aan het onderzoek deden 317 mensen mee, met name predikanten, ouderlingen en mensen van de techniek in kerken. Het is dus niet representatief, waarschuwt Van den Berg op de website van ISI Media. 92 procent geeft aan fysieke diensten te willen combineren met online kerkdiensten. De rest zegt te willen stoppen met online diensten zodra corona voorbij is.

De meeste problemen die mensen ervaren met online diensten hebben te maken met techniek, zoals slechte geluidskwaliteit, onvoldoende apparatuur of geen beschikbare wifi. Dat leidde tot ‘onevenredig veel aandacht en frustratie’, citeert Van den Berg een respondent. Goede apparatuur is soms te duur of duurde lang, en als het er eenmaal was bleek het v..

