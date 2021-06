‘Islamitische basisscholen hielpen de moslimgemeenschap vooruit’

Exterieur van basisschool Yunus Emre in Den Haag. Uitbreiding van die school naar het Westland riep in 2019 politieke weerstand op.

‘Ongeveer 70-80 procent van de islamitische kinderen stroomde vanuit de basisschool door naar de huishoudschool of de LTS.’ Zo was de situatie in de jaren tachtig, vertelt Bahaeddin Budak. Er waren nog geen islamitische scholen. De eerste kwamen in 1988 in Eindhoven en Rotterdam. Dat was ook broodnodig, vindt Budak: ‘We konden het eigenlijk niet slechter doen dan de scholen waar onze kinderen toen op zaten.’

Budak promoveert woensdag op onderzoek naar het islamitisch basisonderwijs. Na 1988 groeiden deze scholen rap in aantal. Ze waren belangrijk voor de emancipatie van moslims, concludeert hij.

Budak is voorzitter van de Islamitische theologische faculteit Amsterdam (IUA) en is al veel langer betrokken bij het onderwijs. ‘Sinds 1..

