Televisiedominee en gebedsgenezer T.B. Joshua overleden

De Nigeriaanse televisiedominee en gebedsgenezer T.B. Joshua, die ook in Nederland zijn aanhangers had, is zaterdag op 57-jarige leeftijd overleden .

Lagos

T.B. (Temitope Balogun) Joshua overleed vlak na een opname voor Emmanuel TV, het televisiekanaal van zijn kerk. De oorzaak van zijn dood is door zijn kerkorganisatie, TB Joshua Ministries, niet bekendgemaakt. Hij laat een vrouw en drie kinderen na. Joshua kreeg in de jaren negentig bekendheid door berichten over soms spectaculaire genezingen in de kerk waarvan hij voorganger was, The Synagogue - Church of All Nations in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Daardoor werd zijn kerk door mensen vanuit de hele wereld bezocht.

Onomstreden was Joshua niet, want hij was niet alleen schatrijk, zijn vo..

