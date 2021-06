Waarom veel buurtkerken niet van de grond komen. ‘In het dagelijks leven heeft de de wijk maar weinig betekenis’

Het ideaal van een christelijke gemeenschap in buurt of wijk is te hoog gegrepen, stelt Hans Riphagen in zijn promotieonderzoek. ‘Evangelisatie vinden we allemaal lastig, vooral in onze eigen omgeving.’

Utrecht

Je hoort het in preken en leest erover in boeken, magazines en op websites: een christen moet zijn geloof uitleven in zijn directe leefomgeving, het liefst samen met geloofsgenoten. Maar dat ideaal is voor de meeste gelovigen te hoog gegrepen. In de praktijk komen er nauwelijks duurzame christelijke gemeenschappen in buurt of wijk van de grond, concludeert Hans Riphagen in zijn proefschrift Kerk in de buurt waarop hij woensdag hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Kerk zijn in de buurt is een populair missionair idee. Hoe breed leeft dit ideaal van christelijke presentie in de directe omgeving?

‘Binnen de missionaire beweging in Nederland wordt de buurt of wijk bij uitstek gezien als de context waarin een chris..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .