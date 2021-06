CGK-commissie: geregistreerd partnerschap is geen huwelijk

Nunspeet

Het voorstel wordt volgende week dinsdag besproken op de synode. Daarna volgt een provisorische sluiting, en wordt de zitting in het voorjaar voortgezet waarbij onder meer de vrouw in het ambt wordt besproken. In de op de website van het kerkverband gepubliceerde stukken laat het moderamen weten niet blij te zijn met de reactie van Bewaar het Pand op de provisorische sluiting. De behoudende stroming binnen het kerkverband vindt het ‘onacceptabel’ dat de beslissing over de vrouw in het ambt zo wordt uitgesteld. Het moderamen vindt dat Bewaar het Pand zo een frame creëert.

symbolisch

In Nederland is het sinds 1998 mogelijk om te kiezen voor een geregistreerd partnerschap. De commissie constateert dat de ju..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .