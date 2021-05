Weer kerkdiensten voor binnenvaart

De kerkdiensten voor de Nederlandse binnenvaartschippers in Duitsland, die vanwege de coronapandemie waren stilgelegd, komen weer op gang. Vanaf komende zondag worden er weer schipperskerkdiensten gehouden in Duisburg, in het Ruhrgebied. Een maand later, vanaf 4 juli, beginnen ook in Mannheim, driehonderd kilometer zuidelijker langs de Rijn, de diensten weer. De diensten voor schippers worden georganiseerd door de Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze werkgroep verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan Nederlandse schippers, ook over de grens. <

