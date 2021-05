Kinderbijbel-, jeugd- en dagboekenschrijver Evert Kuijt is dit weekend op 82-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Giessen.

Kuijt werd vooral bekend door de Kinderbijbel en Kleuterbijbel die hij in de jaren zeventig schreef. Hij bleef schrijven voor jonge mensen. Zo publiceerde hij eind vorig jaar digitale bijbelverhalen voor tieners vanaf 15 jaar: 165 geschiedenissen uit het Oude Testament en 145 uit het Nieuw Testament. Hij merkte en vond het bemoedigend dat jongeren om hen heen behoefte hadden aan verdieping, zo zei hij in een interview in het Nederlands Dagblad: ‘Alleen weten veel jongeren niet hoe ze dat aan moeten pakken, en jammer genoeg heeft de generatie boven hen er vaak geen sjoege van. We moeten terug naar de verhalen.’

Evert Kuijt groeide op binnen de Ge..

