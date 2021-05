‘Een weg blokkeren is onschuldig, en je genereert meer aandacht dan met een klimaatmars’

Utrecht

‘Ik zou nooit een een ruit inslaan, maar een weg blokkeren is onschuldig en je genereert er meer aandacht mee dan met een klimaatmars’, zegt Mariam van Veen. Zij was zaterdagochtend een van de klimaatactivisten die aan het woord kwam bij GroenGelovig. Kirsten Alblas doet ook mee aan dit soort acties. Zij vindt dat geweldloze, burgerlijke ongehoorzaamheid nodig is om de aandacht te vestigen op de klimaatramp die zich voltrekt en die in andere landen mensen al het leven onmogelijk maakt. Juist christenen moeten overheden op hun beschermende taak wijzen, stelt zij. ‘Martin Luther King zei al: de kerk is het geweten van de staat.’

GroenGelovig speelde zich deze keer volledig online af. Het christelijke evenement rondom duurzaamheid wer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .