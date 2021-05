Jonge evangelical VS voelt minder voor staat Israël

Pembroke-Amersfoort

De pro-Israël houding bij jonge evangelicals in de Verenigde Staten is in enkele jaren enorm afgenomen. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek dat door opinie-instituut Barna werd gehouden onder 700 Amerikaanse christenen van 18 tot 29 jaar, in de maanden maart en april. Ten opzichte van een gelijksoortige enquête in 2018 daalde het percentage dat pro Israël was van 69 naar 33,6; de sympathie voor Palestijnen nam toe van 5,4 naar 24,3 procent, 42,2 procent (was 26) had geen voorkeur. Voor een Palestijnse staat naast Israël was 45 procent, de tegenstand daalde van bijna 30 naar 20,5 procent; 35,7 was neutraal. 41,5 procent vond dat Israël de Palestijnen ‘fair’ behandelde, 22 procent vond dat niet terwijl ruim ..

