Floyd McClung (1945-2021). Na jaren van ziekte en herstel is zaterdag op 75-jarige leeftijd Floyd McClung overleden, meldde zijn vrouw Sally op Facebook. De Amerikaan was schrijver, voorganger en zendeling.

Kaapstad

Hij was al jaren lang ziek en herstel bleek moeizaam en onvolledig. In een laatste blog uit 2018 legde hij van die weg getuigenis af, met een overdenking over Johannes 6: niet alle gebeden worden vervuld, maar wel gehoord. Het leerzame ‘nee’ van God kan een mens hard, maar ook mild maken.

Floyd McClung was jarenlang een van de toonaangevende leiders van de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht geweest en werd vooral bekend met zijn boek Het Vaderhart van God, dat anderhalf jaar geleden bij Gideon de zestiende Nederlandstalige druk beleefde. Het was slechts een van twaalf boeken die hij schreef. Andere titels waren Ik zie een leger. Kerk-zijn op een andere manier, De stad in Gods ogen en Werken voor God bij de duivel op de stoep.

