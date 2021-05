Wat zegt een naam? Heel veel

Op een zondag, toen we op bezoek waren bij vrienden in Engeland, ging ik na de kerkdienst ons dochtertje van drie ophalen bij de kindernevendienst. In de haast om naar me toe te komen, vergat ze haar knuffel. De leidster trok mijn aandacht en riep naar me in het Engels: ‘Is dit haar knuffelkonijn? Alsjeblieft, hier heb je Miffy.’ Het duurde even voor ik doorhad dat ze het over Nijntje had. Ik wist wel dat die in het Engels Miffy heet, maar het was jaren geleden dat ik die naam had gehoord.

Thuis vroegen mijn man en ik ons af of het nodig was dat Nijntje buiten Nederland Miffy genoemd wordt. We waren het erover eens dat er op zichzelf niets mis is met de naam Miffy, maar dat ze toch maar één ‘echte’ na..