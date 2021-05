Vijftig jaar Muzikale Fruitmand: ‘Onderlinge aandacht met muzikale bemoedigingen raakt harten’

Terwijl de koperblazers op zondagavond 20.00 uur de start van De Muzikale Fruitmand inluiden, gaan door het hele land deuren op slot en telefoons van de haak. Twee uur lang is er maar een ding belangrijk; de muzikale bemoedigingen die via NPO Radio 5 de huiskamers binnen rollen. En dat al vijftig jaar.

Een halve eeuw De Muzikale Fruitmand, een christelijk verzoekprogramma voor psalmen, lofzangen en christelijke liederen, is in het publieke omroepbestel, dat vaak aan grote veranderingen onderhevig is, met recht bijzonder te noemen. ‘We zijn met gemiddeld 50.000 luisteraars per aflevering nog steeds een van de best beluisterde programma’s op deze zender’, zegt presentator Tjitske Volkerink. ‘Mensen schakelen er echt voor in, en zeggen tegen hun kinderen dat ze op zondagavond tussen acht en tien niet mogen bellen.’

En dat, terwijl het format in de halve eeuw dat het programma bestaat, amper is gewijzigd. Wat is het geheim? Volkerink: ‘De onderlinge aandacht en liefde voor elkaar in de vorm van muzikale bemoedigingen in de taal van he..

