‘Mannen, heb je vrouw lief als je eigen lichaam: dat was revolutionair van Paulus’

De man als kostwinner, de vrouw thuis met de kinderen – hij ambtsdrager en voorganger in de kerk, zij leidster van de kinderclub. Die rolverdeling is niet per se bijbels. Historische ontwikkelingen en maatschappelijke ideaalbeelden hebben er veel meer mee te maken. Historicus Beth Allison Barr schreef er een boek over: The Making of Biblical Womanhood.

Biblical Womanhood, de Bijbelse roeping van de vrouw, is een term die in de Verenigde Staten opkwam, halverwege de jaren tachtig. De leiding van de grootste protestantse kerk, de Zuidelijke Baptisten, ging zich erover buigen. Een groep theologen vormde de ‘Council on Biblical Manhood and Womanhood’. Zij vonden dat er iets mis was met de evangelicale beweging, zegt Beth Allison Barr. Het feminisme had er vat op gekregen. Er was een herontdekking nodig van Gods bedoeling met mannen en vrouwen. De vrouw was geroepen het gezag van de man te volgen – thuis, in de kerk en van daaruit ook in de samenleving. De groep gebruikte daarbij het woord ‘complementair’: man en vrouw vullen elkaar aan,..

