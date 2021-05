Strijd voor ‘christelijke waarden’ drijft je zomaar in de verkeerde armen: van de nazi’s bijvoorbeeld

Is er steeds minder ruimte voor een conservatief christelijk geluid in Nederland en Europa? Dat zou best waar kunnen zijn. Maar begin niet meteen over vervolging en verzet tegen God. Angst voor de ene duivel heeft christenen al vaker in de armen van een andere gedreven.

Een Finse politica die misschien de cel in moet, weer een Duitse dominee in opspraak om uitspraken over transgenders, een predikant in Noord-Londen die is opgepakt, een nieuwe religiewet in Frankrijk, verontwaardiging over ‘anti-homoverklaringen’ op scholen. Staat de godsdienstvrijheid onder druk? En worden gender en seksualiteit het eerste terrein waarop de kerk gedwongen wordt bakzeil te halen? (’Leuk dat je meedoet, maar tegen mag je niet meer zijn.’)Het is moeilijk te geloven dat dit incidenten zijn die op zichzelf staan. Omgaan met diversiteit zijn we de afgelopen twintig jaar steeds moeilijker gaan vinden. Voor de seculiere Europeaan die zijn verworven vrijheden aangevochten ziet worden, is het verleidelijk te vluchten in de inperking..

