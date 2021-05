Oost-Duitse kerk wil het verleden onder ogen zien

Erfurt De Evangelische Kirche in Midden-Duitsland wil verantwoording nemen voor het eigen verleden tijdens het communistische tijdperk in Oost-Duitsland.

Mensen die tijdens het DDR-tijdperk, dat duurde van 1949 tot 1990, door de kerk zijn benadeeld, om politieke redenen onder druk zijn gezet of verraden, kunnen zich tot april 2023 melden bij een erkenningscommissie. Dat maakte de kerkleiding deze week bekend. Tijdens de DDR-jaren deed de kerkleiding wel pogingen om onafhankelijk te blijven van de staat, maar slaagde hier lang niet altijd in.

Hoewel de Evangelische Kirche in Midden-Duitsland tijdens een deel van de DDR-jaren niet bestond, vindt de kerkleiding het wel gepast verantwoordelijk te nemen. De kerk ziet zichzelf als opvolger van de Bond van Evangelische Kerken in de DDR, die bestond vanaf 1969. Noodgedwongen, want vanaf dat moment verbood de Oost-Duitse overheid kerken samen te we..

