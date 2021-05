Gereformeerde Gemeenten blijvendoor geboorten in ledental stabiel

Dat het ledenaantal vrijwel stabiel blijft, is ook dit jaar vooral te danken aan het aantal geboorten. De meer dan tweeduizend geboorten compenseren de ruim tweeduizend onttrekkingen, waardoor het ledenaantal uitkomt op 107.931. Dit betekent een stijging van 186 ten opzichte van het jaar daarvoor. Van de vertrekkers gaat het grootste gedeelte naar de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Omgekeerd traden precies negenhonderd mensen toe tot de Gereformeerde Gemeenten. Ruim een derde van hen is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

In het jaaroverzicht schrijft dominee Peter Mulder, lid van deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting, over de ‘ontregelende invloed’ van ‘het cor..

