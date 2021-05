Drie religies onder één dak

In Berlijn komt voor zover bekend het eerste gebouw ter wereld dat een kerk, moskee en synagoge onder één dak verenigt. moet worden. Imam Kadir Sanci, rabbijn Andreas Nachama en dominee Gregor Hohberg legden donderdag de eerste steen voor het ‘House of One’, in aanwezigheid van bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble (rechts). Een centrale ontmoetingsruimte geeft toegang tot de drie gebedsruimten, die elk volgens de behoeften van de eigen religie zijn ingericht. De Duitse bondsregering en de provincie Berlijn droegen samen bijna tweederde aan de bouwkosten van 47 miljoen euro bij. <