Voor het eerst na jaren daling aantal leden bij hersteld-hervormden

Veenendaal

Dat blijkt uit het Kerkelijk Jaarboek 2021 dat vrijdag is verschenen. Van 2016 tot en met 2019 kende het kerkgenootschap groei. Er kwamen in deze periode respectievelijk 263, 317, 239 en 118 leden bij. In 2015 zagen de hersteld-hervormden het aantal leden al eens licht teruglopen met 22. Daarvoor was er sinds vanaf het moment dat de kerk officiële cijfers naar buiten bracht - in 2010 - alleen maar sprake van groei. In het nieuwe jaarboek wordt geen verklaring gegeven voor de in 2020 ingezette daling.

De Hersteld Hervormde Kerk noteerde vorig jaar 59.700 leden - 27.735 belijdende en 30.795 doopleden. De kerk kent 119 (wijk)gemeenten, dat is inclusief evangelisaties (een soort gemeenten in ..

