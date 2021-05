Vraag opa's eens voor kinderclub

Nu versoepelingen in het verschiet liggen, denken jeugdleiders in een seminar na over hoe ze de draad straks weer kunnen oppakken. ‘Het doel moet niet zijn om de groepen voor de activiteiten weer vol te krijgen. Richt je op de relatie.’

Zwolle

Hoe pak je als kerk het jeugdwerk weer op nadat het anderhalf jaar grotendeels heeft stilgelegen? Komen jongeren überhaupt weer terug en wat hebben ze dan nodig van de kerk? Daarover organiseert Kerkpunt - de organisatie die vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken ondersteunt - samen met de christelijk-gereformeerde jeugdwerkorganisatie LCJ donderdagavond een online seminar.

Je kunt niet terug naar het ‘oude normaal’ alsof er niets gebeurd is, zegt Petra Kiks, die werkzaam is bij Kerkpunt en meewerkt aan het seminar. ‘Je hebt in het jeugdwerk te maken met groepsprocessen. Alles ging z’n gangetje en ineens is daar een breuk in gekomen, die ook nog eens veel langer duurde dan we aan het begin dacht..

