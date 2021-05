Grand Rapids

De grote uitgeverij HarperCollins trekt na kritiek de stekker uit het project, schrijft nieuwsplatform Religion Unplugged. In de themabijbel zou onder meer de tekst van de song ‘God Bless The USA’ van zanger Lee Greenwood in zijn geheel worden afgedrukt. Ook de Amerikaanse grondwet, onafhankelijkheidsverklaring en de Pledge of Allegiance zouden integraal en zonder verder commentaar in de bijbel worden opgenomen. Het plan was om de bijbel in september te publiceren, twintig jaar na de vliegtuigaanslagen van 11 september 2001. Verschillende christelijk auteurs, onder leiding van activist Shane Claiborne, schreven als reactie een protestbrief aan hun eigen evangelicale uitgever Zondervan, onderdeel ..

