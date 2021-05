Bezoekerscentrum christenvervolging

Open Doors opent in Ermelo een bezoekerscentrum over de historie van bijbelsmokkel en vervolgde christenen. Het centrum opent naar verwachting in de tweede week van juni de deuren voor het publiek, meldt de organisatie die zich wereldwijd inzet voor het lot van vervolgde christenen. Er zijn onder meer videobeelden te zien van een priester uit Irak die vertelt over aanvallen door terreurgroep ISIS. Ook kan de bezoeker ervaren hoe het is om opgesloten te zitten in een gevangeniscel. Verder is er aandacht voor het levensverhaal van Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .