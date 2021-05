Kerk zoekt stad om lief te hebben

Londen

Alsof er niets met hem aan de hand is, spreekt de – ook in Nederland – bekende Amerikaanse theoloog Tim Keller (70) op de conferentie van City to City Europe. De auteur van tientallen in het Nederlands vertaalde boeken over theologische onderwerpen is de medeoprichter van City to City, een organisatie die kerken plant in de grote steden van de wereld, zoals Mumbai, Londen en São Paulo. Zelf is hij voorganger van de Redeemer Presbyterian Church in hartje New York. Maar, hoewel hij er met geen woord over rept in zijn betoog: hij is ernstig ziek, alvleesklierkanker. Het belet hem echter niet om mee te werken aan de Europese conferentie die dinsdag, woensdag en donderdag wordt gehouden: City to City Europe. Met het t..

