Hattem

Samen met zijn vrouw heeft hij zich ingeschreven bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), een klein kerkverband van ex-vrijgemaakten. Professor Van der Pol was ook als predikant werkzaam, in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Krimpen aan den IJssel en Hattem. Hij groeide op in de Gereformeerde Gemeenten. ‘Na jaren toenemende vervreemding van de koers van de GKv is ons duidelijk dat mijn vrouw en ik geen lid willen zijn van een kerkverband waar vrouwelijke ambtsdragers werkzaam kunnen zijn’, schrijft hij in een verklaring. In zijn woonplaats Hattem is theoloog des vaderlands Almatine Leene werkzaam als predikant (in de gemeente van Hattem-Noord). ‘Na Hattem-Noord vindt ook Ha..

