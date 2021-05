Schoonheid van muziek verdient een zelfde behandeling als waarheid

Over smaak gaan we niet twisten, maar laten we dat over de schoonheid van muziek wel doen. Net zoals we dat over de waarheid doen.

Met Pinksteren werd de inmiddels toch al forse collectie Opwekkingsliederen uitgebreid met dertien nieuwe. Het Nederlands Dagblad (22 mei) maakte er melding van en vroeg ook liturgiewetenschapper Hanna Rijken om een reactie. Rijken stelde enkele stevige vragen bij het bijbels gehalte van de nieuwe liederen. Kun je in de liturgie werkelijk zingen dat God trots op ons is, bijvoorbeeld? ‘Wil je flarden van bijbelteksten, die je naar je eigen hand zet, of wil je echt terug naar de Bijbel zelf?’ vroeg ze zich hardop af. Toen ik deze evaluatie instemmend deelde via Twitter, riep dat de reactie op dat de psalmberijming van 1773 ook wel eens zo kritisch tegen het licht gehouden zou mogen worden. Daarnaast is de vraag of het allemaal geen kwestie van smaak is: sommige mensen houden van Opwekkingsliederen, anderen niet.

Het is waar dat tekortkomingen van oudere liederen en psalmberijmingen gemakkelijker worden verdragen dan van nieuwere. Gewenning en traditie zorgen voor een mildere beoordeling. Niettemin laat het gebrek van het ene lied zich niet wegstrepen tegen het gebrek van het andere. Wat de gemeente zingt, moet inhoudelijk goed zijn.

Interessanter nog is de vraag naar de schoonheid van het kerklied als kwestie van smaak. Over smaak valt volgens het spreekwoord immers niet te twisten. Waarom zou het een mooier zijn dan het ander? Daar is toch geen objectieve maatstaf voor? Op dit punt is iets opvallends aan de hand, met name in de protestantse traditie (en ook in die van vrije kerken, die in dit opzicht op protestanten lijken). Vanaf de Griekse oudheid zijn het ware, schone en goede nauw aan elkaar verbonden. De protestantse traditie heeft vooral waarheid (van het evangelie) en goedheid (het juiste handelen) benadrukt. De schoonheid kwam er bekaaider van af: Calvijn wilde zelfs alle muziekinstrumenten uit de eredienst weren, als relicten uit de oudtestamentische tijd. De Lutherse traditie deed het gelukkig beter, zoals blijkt uit de muziek van Bach. Ten aanzien van waarheid of goedheid zou geen rechtgeaarde protestant willen beweren dat dit vooral (en al helemaal niet: uitsluitend) een kwestie van smaak zou zijn. Waarom zou dit ten aanzien van schoonheid dan wel gelden?

Bach of Beyoncé is meer dan een kwestie van smaak.

De Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging stelt in zijn boek De onzichtbare Maat (2020) dat de werkelijkheid volgens de klassieke oudheid en de christelijke traditie een universele orde kent, en dat deze orde of maat geëerbiedigd dient te worden om chaos te voorkomen. Onproblematisch is deze nadruk op een ‘Maat’ niet, omdat hiermee vooral de status quo wordt bevestigd. Volgens oude Grieken hoorde de slavernij ook tot de universele orde, om over de positie van vrouwen maar te zwijgen. Dat pad naar een objectieve maatstaf voor schoonheid lijkt mij onbegaanbaar, ook omdat de vraag hoe je de ‘Maat’ kunt kennen, niet beantwoord wordt.

Niettemin is er verschil tussen Bach en Beyoncé, tussen Beethoven en Bieber dat verder gaat dan een kwestie van smaak. Dat heeft te maken met muzikale complexiteit en originaliteit, maar ook met traditie: de verwering van de eeuwen is meer dan nostalgie alleen. Wat zich heeft bewezen, heeft iets voor op wat mogelijk maar een eendagsvlieg is. Juist in de christelijke kerk doet traditie er ook toe. Maar belangrijker nog: bij de christelijke eredienst past een schoonheid die recht doet aan het verlangen naar God en aan Gods verlangen naar ons. Dan kun je er dus over twisten wat de voorkeur verdient. Schoonheid verdient een zelfde behandeling als waarheid. Dat er tegengestelde waarheidsclaims zijn, betekent nog niet dat er geen waarheid bestaat of dat waarheid enkel een kwestie van smaak is. Over smaak gaan we niet twisten, maar laten we dat over schoonheid wel doen.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.