Minder meldingen van misbruik in kerkelijke relaties

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties is in 2020 afgenomen. Bij het meldpunt werd acht keer melding gemaakt van seksueel misbruik, terwijl dat een jaar eerder nog dertien keer gebeurde.

Amersfoort

Dat staat in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Er werd één klacht ingediend en het meldpunt behandelde ruim veertig adviesvragen. De organisatie spreekt van een ‘opvallende afname ten opzichte van de afgelopen jaren’.

Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Het aantal vertrouwenspersonen in deze kerken groeide in 2020 van 702 naar 744.

Onduidelijk is of de afname van het aantal meldingen betekent dat kerken veiliger worden, laat het meldpunt weten. Het is ook mogelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .