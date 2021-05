Dkblogsbladen

Durven christenen het nog wel aan om het evangelie te laten klinken, inclusief wat er in de Bijbel staat over toorn en oordeel? Jan Wesseling, vrijgemaakt-gereformeerde predikant in Veenendaal, betwijfelt het. ‘Modelleren en fatsoeneren we het beeld van God zó dat Hij past in óns idee van wat Híj zou moeten zijn? Zijn we bezig met eigenwillige godsdienst?’, schrijft hij in Nader Bekeken. Hij spreekt de zorg uit dat kerken hun roeping verzaken door niet meer het hele en eerlijke verhaal te vertellen. ‘Om bij de wereld (en de kerkganger?) niet uit de gratie te raken, bakken we angstvallig zoete broodjes die erin gaan als zoete koek. Betoverd door een aangepast evangelie waarin het besef van G..

