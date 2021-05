Gevelsteen in Breukelen herinnert aan de komst van Bonifatius in 720

Een gevelsteen in de buitenmuur van de Pieterskerk in Breukelen markeert sinds zaterdag de plaats waar de Engelse missionaris Bonifatius (675-754) ooit een kapelletje stichtte.

Breukelen

De zendeling is vooral bekend van zijn dood; in 754 werd hij bij Dokkum vermoord. Maar in de vele jaren daarvoor verkondigde de Engelse monnik Wynfreth, zoals Bonifatius aanvankelijk heette, het evangelie op het vasteland van Europa.

In 716 zette hij voor het eerst voet op Nederlandse bodem bij Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. In de jaren 719 en 720 werkte hij in de Rijn- en Vechtstreek rond Breukelen en Woerden, waar in die tijd Friezen woonden die Bonifatius wilde bekeren.

2020 gold in Breukelen en Woerden als Bonifatiusjaar, maar allerlei activiteiten om Bonifatius, 1300 jaar na dato, te herdenken vielen do..

