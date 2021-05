Op deze camping volgen ze verkleumd de pinksterconferentie. ‘Draai die kraan nou dicht, dit weekend’

De Opwekkingsconferentie wordt niet alleen digitaal meegemaakt. Evangeliegemeente Shekinah uit Dronten organiseert een ‘lokaal pinkstervuurtje’ op een mini-camping. ‘Het is fijn dat we samen weer ons geloof kunnen vieren.’

Biddinghuizen

Uitgerekend op het moment dat zaterdag de ochtendsamenkomst van de digitale pinksterconferentie Opwekking begint, springt er een stop en valt het megascherm uit. Lichte paniek, maar dankzij het improvisatietalent van de technici van de Drontense evangeliegemeente Shekinah is de smart-tv net op tijd weer aan de praat.

Het gebeurt in een witte tent op mini-camping Koelioere in Biddinghuizen waar tussen de vijftig en zestig leden van de Drontense gemeente zijn neergestreken om samen de pinksterconferentie mee te maken. Zij vormen een van de ‘lokale pinkstervuurtjes’: kleine gezelschappen van Opwekking vierende christenen in kerken en op campings, waarvan er dit pinksterweekeinde zo’n zestig zijn in Nederland. Het is voor het eer..

