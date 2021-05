Lied van eenheid: ‘Zo zingt mijn ziel'

Voor de derde keer sinds de corona-uitbraak hebben de Evangelische Omroep en de Protestantse Kerk in Nederland gezamenlijk een nieuw ‘Lied van eenheid’ gemaakt. Op het filmpje van ruim zes minuten zingen jongeren en ouderen uit verschillende kerken en groepen over hoop in het lied ‘Zo zingt mijn ziel (Aan het einde van mijn kracht)’.

Delft

Het is niet het eerste lied dat zo georganiseerd is. Eerder verschenen al ‘U geeft rust' en het ‘Lied van eenheid', een mix van het gedragen ‘O kom, o kom, Immanuel' en rap. Dit keer zingen zes jongeren in de Oude Kerk van Delft, samen met zangers uit heel kerkelijk Nederland, van de Gereformeerde Gemeenten Lisse tot Mozaiek Worship Veenendaal en de Remonstranten uit Rotterdam. ‘De directe aanleiding is Pinksteren', zegt een EO-woordvoerder. ‘Er is hoop, altijd. Daar willen we van zingen.' Het lied heeft drie Engelstalige liederen als oorsprong: het begint verstild met ‘Even when it hurts', heeft een overgang in ‘Bridge', waar het vuur gaat branden, en e..

