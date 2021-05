De Groene Kathedraal: een oase van rust en gebed waar twee gescheiden kerken elkaar vonden

In het Groene Hart van Holland staat een kerkje - organisch opgebouwd uit bomen, kasdelen en steigerhout. Je kunt er even verwijlen, bidden, het torentje beklimmen of een viering houden. Bijvoorbeeld als je als twee gescheiden kerken elkaar weer hebt gevonden.

Midden tussen de kwekerijen en weilanden bij Hazerswoude-Dorp doemt een elegant kerktorentje op, fragiel en doorzichtig, als een fata morgana. Wie dichterbij komt, ontwaart een smal weggetje dat alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk is, en een bord met een pijl: ‘Groene Kathedraal’. Links van het langgerekte pad bevinden zich een prachtige tuin vol kleuren en vormen, een openluchtpodium en een Japanse tuin in aanbouw. Rechts loopt een slootje met een berm vol tulpen. Halverwege staat een houten crucifix onder een afdakje, zo één die je eerder in Zuid-Limburg verwacht dan in het Groene Hart.

Aan het einde van het pad staat de ‘Groene Kathedraal’. De klokkentoren is een staketsel van hout en metaal, begroeid met wilde wingerd. He..

