‘Als je iets bijzonders zoekt, zie je heel wat Geest over het hoofd’

Het is een gevoel dat je als christen zomaar kan bekruipen: als er in mijn kerk weinig spectaculaire genezingen plaatsvinden, er nooit tongentaal klinkt en ik niet zo veel van de Geest ervaar, deugt het dan wel? ‘Sluit de Geest niet in het bijzondere op.’

Toen theoloog Willem Ouweneel eens met Pasen in de kerk zat en de ouderling van dienst hoorde zeggen dat dit het belangrijkste feest op de christelijke kalender was, kon hij zich niet inhouden. ‘Nee hoor, dat is Pinksteren, zei ik dwars door zijn inleiding heen. De ouderling schrok natuurlijk en later heb ik hiervoor mijn excuses aangeboden, maar ik heb ook uitgelegd waarom ik dit zei. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, dat gaat allemaal over wat Jezus voor ons deed. Maar zonder Pinksteren heb je daar niets aan, want dat gaat over de toepassing van dat wat Jezus deed in ons hart. Zonder Pinksteren zijn al die andere gebeurtenissen slechts historische feiten.’

Het laat volgens Ouweneel zien hoe belangrijk de Heilige Geest is. ‘Na de hemelvaart w..

