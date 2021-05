Kardinaal George Pell: ‘De geestelijken van nu zijn niet arrogant. Ze zijn timide en laf’

De Australische kardinaal George Pell zat dertien maanden in de gevangenis, op beschuldiging van seksueel misbruik van twee 13-jarige misdienaars in de jaren negentig. Hij werd tot twee keer toe door een jury veroordeeld, maar de zeven rechters van de Hoge Raad spraken hem ten slotte unaniem vrij. ‘Er is veel woede in Australië over alle misbruikschandalen. Ik was de zondebok.’

De Australische kardinaal George Pell woont op steenworp afstand van het Vaticaan. Hij opent de deur van zijn appartement zelf. Aan de muur vlak naast de deur hangt een foto van paus Franciscus.

Pell keerde na zijn vrijspraak in 2020 terug in de Eeuwige Stad, waar hij in 2014 door paus Franciscus was benoemd om orde op zaken te stellen in de Vaticaanse financiën. Hij wil in Rome blijven. ‘De komende jaren in ieder geval’, al is hij wel van plan elk jaar een bezoek te brengen aan ‘home’, zoals hij zijn geboorteland Australië steevast noemt.

‘Toen ik in de gevangenis zat, heb ik mijn boeken en andere zaken hier naar huis laten sturen’, vertelt Pell, zittend naast een rijkelijk gevulde boekenkast. ‘Maar van hogerhand werd toen bepaald dat dit..

