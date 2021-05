‘De Geest werkt ook door onze livestream heen’

Heerde-Putten

‘Sinds de coronacrisis hebben we op geloofsgebied veel gemist. We zijn weinig in de kerk geweest en missen de onderlinge contacten enorm. Iedereen hunkert ernaar om het geloof weer samen te beleven en, op een coronaveilige manier, feest te vieren.’ Matthijs Voskuil uit Heerde heeft veel zin in het komende pinksterweekend. In normale tijden staat dan de pinksterconferentie van stichting Opwekking in Biddinghuizen op het programma. Door de COVID-pandemie zag de organiserende stichting Opwekking zich voor het tweede achtereenvolgende jaar gedwongen het evenement, dat 65.000 bezoekers trekt, af te gelasten. Wel was er vorig jaar een digitale editie met diensten, sprekers, seminars en muziek. Dit jaar is Opwekking opn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .