Advies voor kerken: zoek naar rouwrituelen voor nabestaanden coronadoden

Kerken doen er goed aan te zoeken naar ‘passende rituelen’ om overledenen uit de coronatijd te gedenken. Dat adviseert de Protestantse Kerk in Nederland in een nieuwe brochure over de kerk na coronatijd.

Utrecht

‘Het is belangrijk om als gemeente te faciliteren dat mensen over hun verdriet en rouw met elkaar in gesprek kunnen gaan’, is een van de adviezen in de brochure, die sinds donderdag is aan te vragen bij de Protestantse kerk. Door corona vond rouw het afgelopen jaar vaak in eenzaamheid en afzondering plaats. ‘Dat heeft gevoelens van isolatie, verdriet en verlies versterkt’, schrijven beleidsmedewerkers pastoraat Theo Hettema en Anneke van der Velde in de brochure. ‘Al die ervaringen hebben veel tijd nodig om gevoeld en gedeeld te worden.’

Klik hier voor een pdf-bestand van de brochure

