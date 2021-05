De zondagochtenddienst van Opwekking 2021 is begonnen • Gesprek over eenheid: ‘Kom je bubbel uit!’

Het is zondag op het grootste christelijke evenement van Nederland: de pinksterconferentie van stichting Opwekking. In dit liveblog doen wij verslag van de hoogtepunten, de sprekers, de muziek, de opvallende gebeurtenissen en meer.

Tekst ververst automatisch

Kort overzicht:

• Vanwege de coronapandemie is de gehele conferentie dit jaar opnieuw digitaal, te zien via opwekking.nl.

• De sing-in die normaal duizenden mensen trekt, stond in het teken van vijftig jaar Opwekking. Marcel en Lydia Zimmer loodsten de digitale kijkers in rap tempo door evenzovele jaren Opwekkingsliederen.

• Maak kennis met het ND via ons speciale Opwekkingsabonnement! 7 weken voor 10 euro.

• Download hier het Opwekking-katern dat vrijdag bij de krant zit.