‘De Geest bewaakte mijn hoofd’

Gaetan Mbwete (33) is vastgoedinvesteerder en vastgoedadviseur voor migrantenkerkkoepel SKIN. Hij ervaarde de hand van God bij zijn genezing van COVID-19 toen hij in 2020 op de ic lag in het ziekenhuis waar hij 32 jaar eerder was geboren, het Hagaziekenhuis in Den Haag.

‘De kracht van de Heilige Geest heb ik aan den lijve ervaren toen ik vorig jaar corona kreeg en in het ziekenhuis belandde. Ik heb 29 dagen op de ic gelegen, waarvan 21 dagen in coma. Hoewel ik niet bij bewustzijn was, herinner ik me dat ik tot God bad: “Help mij”. Dat deed Hij: de Geest kwam mij vanaf dat moment troosten – ik voelde een diepe rust in mijn hart.

Als zoon van Congolese migranten, geboren in Den Haag, groeide ik op in een migrantenkerk. Automatisch krijg je dan veel mee over de werking van de Geest. Twee jaar geleden ben ik overgestapt naar de pinkstergemeente Godcentre in Voorschoten. Jezus is voor onze zonden gestorven, dat is de basis van het geloof. Maar Jezus zei ook dat Hij de Trooster, de Heil..

