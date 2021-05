Kerk en inloophuis: Hallo, u bent mijn pastor, wilt u voor mij bidden?

Met weinig mensen worden er veel ballen in de lucht gehouden in Het Open Huis in Schalkwijk, zegt voorganger Daniël van Beek. Deze multiculturele kerk en maatschappelijk centrum in één kan wel wat extra gelovigen uit heel Nederland gebruiken. ‘Jezus zegt: ‘‘De oogst is groot’’ en dat merk ik hier.’

‘Wisten jullie dat Sara oma is geworden?’ Els Steenstra Toussaint, medewerker bij Stichting Ontmoeting, vraagt het aan een volle tafel koffiedrinkers in Het Open Huis, een inloophuis én multiculturele kerk in Haarlem. Ze knikt naar de kleine vrouw die net binnenwandelt, en stevent op haar af om op de telefoon van de nieuwbakken oma foto’s te bekijken.

Steenstra Toussaint is naast medewerker bij Stichting Ontmoeting ook ‘gewoon kerklid’ bij Het Open Huis. ‘Mijn man en ik kerkten eerst ergens anders in Haarlem, maar we vonden het heel gaaf dat de rol van deze kerk in de samenleving zo zichtbaar is. In het begin wilde ik deze mensen helpen en hun tot zegen zijn, maar het is eerder andersom’, zegt ze. ‘De gemeenteleden hier hebben geen masker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .