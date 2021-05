Opwekking doorbrak in vijftig jaar vele kerkmuren: ‘Ontmoetingsplek van alle christenen in Nederland’

Putten

Hij heeft een ‘dubbel gevoel’ bij het vijftigjarig jubileum van de pinksterconferentie van de stichting Opwekking, vertelt directeur Ruben Flach. De mijlpaal was vorig jaar, maar kon toen niet gevierd worden. De coronacrisis dwong zijn organisatie het evenement af te gelasten. In plaats daarvan werd een digitale versie van de conferentie uit de grond gestampt. Toen leefde nog het idee dat het jubileum in 2021 fysiek gevierd zou kunnen worden. Nu dat opnieuw niet mogelijk is, vindt het ‘jubileumfeestje’ dit jaar digitaal plaats.



beeld Dick Vos

Volgens Flach is Opwekking in de afgelopen jaren een persoonlijke zegen geweest voor duizenden christenen. ‘Maar de grootste zegen is dat Opwekking is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek van all..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .