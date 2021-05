Kinderen en de Heilige Geest: Hij kan een kind weerbaarder maken

Ik zal jullie een Trooster en Helper schenken, beloofde Jezus aan zijn leerlingen, voordat Hij naar de hemel ging. Wat kan een kind met deze belofte? En hoe communiceer je dat als ouder of verzorger naar je kind? ‘De Heilige Geest is niet spooky, Hij is de beste vriend voor elk kind. En Hij kan kinderen weerbaarder maken.’

Harde windvlagen, vuur boven de hoofden van mensen, die vervolgens in vreemde talen beginnen te spreken – de Heilige Geest, die dit bewerkstelligt, kan eng lijken voor kinderen, weet Annemarie Rietkerk. De christelijke spreker en trainer vond dat zelf als kind. ‘De Heilige Geest was in mijn beleving spooky; ik kon er niets mee. Pas als volwassene, tijdens de zomerconferenties van de internationale beweging New Wine, kreeg ik meer en goed onderwijs over de Geest. Er ging een wereld voor mij open. De Heilige Geest is Gods fluistering in mij, in mijn dagelijks leven. Ik vind het jammer dat ik dit als kind niet wist.’



Annemarie Rietkerk - beeld Foto’s van Floot

De Heilige Geest wordt geschonken aan mensen die naar God luisteren, staat in Hande..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .