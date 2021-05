Twaalf apostolisch rode kaarten voor sterspeler en coach Zidane

Madrid

Is de magie van ‘Zizou’ uitgewerkt? De 49-jarige Fransman Zinedine Zidane die als voetballer en coach een kast vol prijzen won, oogt vermoeid. Zijn club Real Madrid staat in La Liga, de nationale Spaanse competitie, tweede achter stadgenoot Atlético. Op 5 mei werd Real Madrid door Chelsea uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League. En vorige week berichtten Italiaanse media dat hij wellicht in het najaar al trainer van Juventus wordt. Bij die club in Turijn speelde hij al van 1996 tot 2001. Heel Frankrijk verwacht dat Zinedine Yazid Zidane ooit bondscoach van het nationale elftal wordt.

croissants en baguettes

Dat verwacht zeker ook zijn biograaf Frédéric Hermel (50). Zijn boek over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .