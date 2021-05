Na de PaasChallenge hebben Jong Protestant (JOP), Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opnieuw een QR-spel ontwikkeld: de PinQsteRchallenge. In teams proberen deelnemers hun buurt te veroveren door zoveel mogelijk kleine diaconale acties uit te voeren. Robert Stigter is initiatiefnemer van de PinQsteRchallenge en dominee van de protestantse gemeente in Delfgauw.

Delfgauw

Waarom hebt u het initiatief genomen voor een nieuw QR-spel?

‘Met Kerst hadden we in Delfgauw de ‘QeRstwandeling’ waaraan achthonderd mensen aan deelnamen. Rond Pasen organiseerden we de PaasChallenge in het hele land. In totaal schat ik dat daar wel vijftigduizend mensen aan hebben meegedaan. Dus op Tweede Paasdag, dacht ik: zouden we met Hemelvaart en Pinksteren niet ook zoiets kunnen doen? Het was een uitdaging om het spel vorm te geven. Hemelvaart en Pinksteren spreken nou eenmaal minder tot de verbeelding. Toch zijn het indrukwekkende en mooie feesten om te vieren: Jezus bestijgt de troon in de hemel en God komt ons vernieuwen door Zijn Heilige Geest. Daarom hebben we een spel gemaakt om deze grote feesten op aarde te vieren.’

