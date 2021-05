Marianne kreeg te maken met seksueel geweld. ‘Ik snap het onrecht niet, maar ik vertrouw op God’

Marianne van Wageningen kreeg als jong-getrouwde te maken met seksueel geweld. ‘Terwijl het gebeurde, zag ik Jezus aan het kruis; dat troostte mij enorm. Later bij mijn herbelevingen was dit beeld weg. Vreselijk.’ God was niet weg, gelooft ze nu. Ze schreef een boek over hoe God wil troosten na seksueel geweld.

Vijf jaar geleden had ze een interview over seksueel misbruik snel gescand en schouderophalend doorgebladerd. Dit ging niet over haar. Marianne van Wageningen (44) maakte als twintiger een verkrachting mee. Hoewel haar man haar geloofde, deden anderen dit niet, waardoor de dader niet werd veroordeeld.

‘Het was een gitzwart hoofdstuk. Victim blaming – als slachtoffer de schuld krijgen – en niet geloofd worden, is misschien nog wel schadelijker dan het seksueel geweld op zichzelf’, zegt Van Wageningen aan haar keukentafel in Woerden, waar ze met haar gezin woont. ‘Ik ging eraan kapot, net als mijn man Henk. Ik was bang dat het ook mijn huwelijk zou breken, dus ik dacht: ik ga door met mi..

